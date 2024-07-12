Польша увеличит число солдат на границе с Беларусью и Россией

Начальник штаба Войска польского заявил о необходимости подготовить своих солдат к полномасштабному конфликту (страна увеличивает количество солдат на границе с Россией и Беларусью).

С августа численность штыков будет увеличена до 8 тыс., а дополнительная часть войск (9 тыс. человек) сможет встать под ружье в течение 48 часов. Более того, в мае Варшава объявила программу "Восточный щит" стоимостью почти 2,5 млрд долларов для укрепления обороны вдоль границы с Союзным государством. Проект включает в себя строительство бункеров, минных полей и противотанковых заграждений.