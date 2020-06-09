Польша в ближайшее время откроет границы

Об этом объявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в эфире радиостанции RMF FM.

"Мы сегодня обсудим этот вопрос на заседании совета министров. Скорее всего, движение через границу будет восстановлено. Вопрос лишь в том, будут ли это только ближайшие соседи, или же вся Шенгенская зона. Решение остается за премьером и советом министров", - отметил Шумовский.

Решение о закрытии границ было принято властями еще в марте, после чего данный указ несколько раз продляли. Сейчас, согласно официальным документам, границы Польши закрыты до 14 июня.



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