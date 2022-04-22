Польша в своих интересах использует украинских беженцев

В своих интересах использует украинских беженцев Польша. Страна продлевает им помощь еще на 60 дней. Сделано это для той категории, которая еще не успела адаптироваться к жизни в стране. После этого периода беженцам придется устраиваться на работу. Страна рассчитывает на дешевую рабочую силу, ведь как раз сейчас начинается сезон в пищевом производстве, торговой и туристической сферах. В дальнейшем же какая-либо помощь украинским беженцам будет оказываться только в индивидуальных случаях, например,пожилым людям.