Польша: вечеринки стали забастовкой

Борются с вечеринками и в Польше. Минувшей ночью местная полиция нагрянула в десятки ресторанов и ночных клубов, где оштрафовали не менее 140 человек. При этом предприниматели полагают, что карательные акции незаконны. Дело в том, что действительно работа ресторанов и ночных клубов в стране запрещена, однако все вечеринки в развлекательных учреждениях объявлены заседаниями партии "Забастовка предпринимателей".



