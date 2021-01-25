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Польша: вечеринки стали забастовкой

Борются с вечеринками и в Польше. Минувшей ночью местная полиция нагрянула в десятки ресторанов и ночных клубов, где оштрафовали не менее 140 человек. При этом предприниматели полагают, что карательные акции незаконны. Дело в том, что действительно работа ресторанов и ночных клубов в стране запрещена, однако все вечеринки в развлекательных учреждениях объявлены заседаниями партии "Забастовка предпринимателей".

Соответственно употребление алкоголя и пищи считается дегустацией. А рейды полиции, выходит, подавление политической активности

Напомним, жесткий локдаун установлен в Польше 28 декабря и недавно продлен до конца января. Владельцы общепита в отчаянии - разорение им кажется неизбежным. Средства, выделенные правительством на антикризисную поддержку малых и средних предприятий, предстоит разделить на 75 тысяч компаний.

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