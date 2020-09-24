Польша, Венгрия и Чехия отвергают новый план ЕС по мигрантам

Трио восточных стран ЕС - Польша, Венгрия и Чехия отвергают новый план по мигрантам, который пытается принять исполнительная власть Евросоюза. Варшава, Будапешт и Прага настаивают на том, что всех беженцев следует выдворять за пределы Европы. Накануне Еврокомиссия представила новую миграционную стратегию. Предлагается иностранцев без права на получение убежища отправлять обратно в ускоренном режиме. Переселенцев с темным криминальным прошлым в Европе также не ждут. А вот подходящих беженцев обязуют расселять по всем странам ЕС. Пока пристанище мигранты находят в Италии и Греции. Новую стратегию еще должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.