Очередной эпизод санкционного бумеранга. Стоило Беларуси перестать брать на себя удар миграционного потока в Европу, как среди "демократических и толерантных" стран сразу начали появляться разногласия. Накануне Польша вернула Литве несколько десятков мигрантов. Беженцы из Ирака, Сирии и других стран пытались пересечь рубеж между соседками. Однако солидарность стран Запада работает избирательно. Нежелательных гостей Варшава отправила обратно Вильнюсу. К слову, в Литве уже объявили режим ЧС из-за потока нелегалов. В этом году в стране задержали уже более полутора тысяч беженцев.