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Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России
Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолеты. Причиной, по утверждению Варшавы, стала активность дальней авиации России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации", - говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в социальной сети Х.
В последние недели эта мера не раз принималась Вооруженными силами Польши. Так, 24 марта польская армия сообщала о нарушении воздушного пространства страны. В сообщении шла речь о российской крылатой ракете, однако пока доказательств предоставлено не было.
Фото: ТАСС
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