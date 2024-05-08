Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России

Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолеты. Причиной, по утверждению Варшавы, стала активность дальней авиации России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Предупреждаем, что в польском воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Этой ночью наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации", - говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши в социальной сети Х.

В последние недели эта мера не раз принималась Вооруженными силами Польши. Так, 24 марта польская армия сообщала о нарушении воздушного пространства страны. В сообщении шла речь о российской крылатой ракете, однако пока доказательств предоставлено не было.