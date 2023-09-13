Польша вновь ставит ультиматумы своим европейским коллегам. И повод как раз в духе фальшивой дружбы - вопрос продления запрета на ввоз зерна из Украины. Если кратко, то звучит это так: "Или вы 15-го сентября продлите запрет ввоза украинского зерна, или мы сами продлим этот запрет". Вот такая она на самом деле "поддержка" Украины. Мнение Польши разделяют Венгрия, Словакия и Болгария. А румынские фермеры пригрозили, что с 1-го октября заблокируют порты и таможенные пункты, если запрет не продлят.

О внутреннем расколе Евросоюза и единоличной политике Варшавы - в материале Евгения Белоусова.



Гиена Европы разместила 10 тысяч военных на границе с Беларусью. Жители польского приграничья напуганы и растеряны. Обитатели деревни Дубиче-Церкевне жалуются, что солдаты в их населенном пункте заняли даже спортивный зал в школе. Отменены занятия. Местным не объясняют, что происходит, почему вокруг столько людей с оружием. Конечно, политику правящей партии Польши очень сложно назвать миролюбивой. Белорусы в этом убеждались не раз. Как и в том, что Варшава общается исключительно ультиматумами.



Но, как выясняется, агрессивное поведение польских властей - неотъемлемая часть политики. Премьер Моравецкий направил Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз зерна из Украины. Требование однозначное: или 15-го сентября продлевают запрет на ввоз украинского зерна, или Варшава самостоятельно продлит этот запрет. В причины произошедшего вдаваться бессмысленно, чем ближе выборы, тем чаще "писовцы" отказываются от ранее принятых решений. Еще несколько месяцев назад риторика была другой.



Два часа назад здесь прошел целый поезд с украинской кукурузой, мы ждем следующего. Мы своими глазами видим, как PiS позволяет уничтожать наше сельское хозяйство. Михал Колодзейчак, основатель движения "Агроуния"



Это далеко не первый раз, когда политика Варшавы идет вразрез с европейской линией и мнением собственных граждан. В 2019 году была проведена судебная реформа, которая привела к потере независимости и политизации третьей ветви власти.



Наши договоры очень ясны: все решения Европейского суда обязательны для исполнения органами власти всех государств-членов, включая национальные суды. Законодательство ЕС имеет приоритет над национальным законодательством, включая конституционные положения. Это то, под чем подписались все государства - члены ЕС. Эрик Мамер, глава пресс-службы Еврокомиссии



Нарушение собственных обязательств привело к серьезному штрафу - реформа обошлась гражданам Польши уже в 556 миллионов евро. За самоуправство Варшава лишилась и постковидных выплат из общего фонда ЕС, а это более 58 миллиардов евро. Но польское правительство по долгам платить не спешит и вообще готовит окончательную расправу над судами. Если правящая партия вновь победит, Верховный суд в его нынешнем виде исчезнет, а под предлогом изменения структуры судов общей юрисдикции, возможно, будет проведена проверка судей. Все непокорные будут отстранены.



Могут быть устранены и политические оппоненты. В стране после некоторых правок подписан закон о "влиянии России". Он предусматривает создание комиссии, которая будет вычислять предателей Родины. Правда, вместо борьбы с врагами "писовцам" не мешало бы реально заняться экономикой. Страна находится на первых строчках в ЕС по уровню инфляции.



У нас нет субсидий. Мы должны платить за аренду, а счет за электричество вырос вдвое. Богна, владелица мясной лавки



Я не могу поднять цену, иначе ко мне никто не придет. Я должна найти другие способы привлечь клиентов, выполняя больше работы и получая меньшую прибыль. Анна, владелица салона красоты



Только за последний квартал официальный госдолг Польши вырос на 7 млрд долларов и сейчас превышает 285 миллиардов, что 38 % от ВВП. Естественно, ни о каком улучшении жизни граждан не может идти и речи. Недовольные положением дел бюджетники намерены выйти на улицы Варшавы уже 15 сентября и потребовать повышения зарплаты. В акции заявлены до 4 тысяч человек со всех уголков Польши. Но что-то подсказывает, что их будет гораздо больше.

