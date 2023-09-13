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Польша вновь ставит ультиматумы своим европейским коллегам
Польша вновь ставит ультиматумы своим европейским коллегам. И повод как раз в духе фальшивой дружбы - вопрос продления запрета на ввоз зерна из Украины. Если кратко, то звучит это так: "Или вы 15-го сентября продлите запрет ввоза украинского зерна, или мы сами продлим этот запрет". Вот такая она на самом деле "поддержка" Украины. Мнение Польши разделяют Венгрия, Словакия и Болгария. А румынские фермеры пригрозили, что с 1-го октября заблокируют порты и таможенные пункты, если запрет не продлят.
О внутреннем расколе Евросоюза и единоличной политике Варшавы - в материале Евгения Белоусова.
Гиена Европы разместила 10 тысяч военных на границе с Беларусью. Жители польского приграничья напуганы и растеряны. Обитатели деревни Дубиче-Церкевне жалуются, что солдаты в их населенном пункте заняли даже спортивный зал в школе. Отменены занятия. Местным не объясняют, что происходит, почему вокруг столько людей с оружием. Конечно, политику правящей партии Польши очень сложно назвать миролюбивой. Белорусы в этом убеждались не раз. Как и в том, что Варшава общается исключительно ультиматумами.
Но, как выясняется, агрессивное поведение польских властей - неотъемлемая часть политики. Премьер Моравецкий направил Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз зерна из Украины. Требование однозначное: или 15-го сентября продлевают запрет на ввоз украинского зерна, или Варшава самостоятельно продлит этот запрет. В причины произошедшего вдаваться бессмысленно, чем ближе выборы, тем чаще "писовцы" отказываются от ранее принятых решений. Еще несколько месяцев назад риторика была другой.
Два часа назад здесь прошел целый поезд с украинской кукурузой, мы ждем следующего. Мы своими глазами видим, как PiS позволяет уничтожать наше сельское хозяйство.
Это далеко не первый раз, когда политика Варшавы идет вразрез с европейской линией и мнением собственных граждан. В 2019 году была проведена судебная реформа, которая привела к потере независимости и политизации третьей ветви власти.
Наши договоры очень ясны: все решения Европейского суда обязательны для исполнения органами власти всех государств-членов, включая национальные суды. Законодательство ЕС имеет приоритет над национальным законодательством, включая конституционные положения. Это то, под чем подписались все государства - члены ЕС.
Нарушение собственных обязательств привело к серьезному штрафу - реформа обошлась гражданам Польши уже в 556 миллионов евро. За самоуправство Варшава лишилась и постковидных выплат из общего фонда ЕС, а это более 58 миллиардов евро. Но польское правительство по долгам платить не спешит и вообще готовит окончательную расправу над судами. Если правящая партия вновь победит, Верховный суд в его нынешнем виде исчезнет, а под предлогом изменения структуры судов общей юрисдикции, возможно, будет проведена проверка судей. Все непокорные будут отстранены.
Могут быть устранены и политические оппоненты. В стране после некоторых правок подписан закон о "влиянии России". Он предусматривает создание комиссии, которая будет вычислять предателей Родины. Правда, вместо борьбы с врагами "писовцам" не мешало бы реально заняться экономикой. Страна находится на первых строчках в ЕС по уровню инфляции.
У нас нет субсидий. Мы должны платить за аренду, а счет за электричество вырос вдвое.
Я не могу поднять цену, иначе ко мне никто не придет. Я должна найти другие способы привлечь клиентов, выполняя больше работы и получая меньшую прибыль.
Только за последний квартал официальный госдолг Польши вырос на 7 млрд долларов и сейчас превышает 285 миллиардов, что 38 % от ВВП. Естественно, ни о каком улучшении жизни граждан не может идти и речи. Недовольные положением дел бюджетники намерены выйти на улицы Варшавы уже 15 сентября и потребовать повышения зарплаты. В акции заявлены до 4 тысяч человек со всех уголков Польши. Но что-то подсказывает, что их будет гораздо больше.
Несомненно, находясь под протекцией Белого дома, "писовцы" могут позволить себе загнать страну в долговую яму, не платить по счетам и устраивать дебоши в выстроенной европейской системе. Но выборы не за горами, проигрыш для нынешнего правительства подобен смерти. Польская оппозиция уже пригрозила, что в случае победы президент, премьер и другие чиновники окажутся под судом за коррупцию и экономические преступления.
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