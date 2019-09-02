Польша вновь требует репарации от Германии

Польша вновь напомнила Германии о долгах. Премьер-министр страны заявил о том, что Варшава продолжит требовать от Берлина компенсации за ущерб, нанесенный немцами во время Второй мировой. Об этом Матеуш Маравецки рассказал в своей речи по случаю 80-й годовщины нападения фашистской Германии. Его слова подтвердил и президент Польши. Анджей Дуда пообещал, что парламентская комиссия Польши вскоре предоставит доклад о нанесенном ущербе и тогда Берлину будет предъявлен "счет".