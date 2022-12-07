Польша вооружается: танки - от США, системы противоракетной обороны - от Германии

Польша вооружается - Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Варшаве военной техники на сумму почти в 4 млрд долларов. Он также счел возможным поставить танки "Абрамс", которые ранее запрашивали польские власти, вместе с сопутствующей техникой и вооружением. Решение по сделке в течение месяца должен вынести Конгресс США. Также ведутся переговоры о размещении в Польше систем противоракетной обороны "Пэтриот", которые поставит Германия. Ранее Берлин отказался от предложения Варшавы направить ПРО в западные районы Украины, вместо этого системы будут работать на польской территории.