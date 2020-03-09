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Польша вводит санитарный контроль на западной границе

Круглосуточный выборочный контроль транспорта на границе с Германией и Чехией с сегодняшнего дня вводит Польша - в поисках возможных больных коронавирусом пассажиров. К настоящему моменту в стране подтверждено 16 случаев коронавирусной инфекции.

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