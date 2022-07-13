Польша выставит Германии счет по репарациям - речь идет о сотнях млрд евро

Премьер Польши Моравецкий заявил, что его страна определилась с объемом репараций, которые намерена потребовать от Германии. Сейчас соответствующие документы переводятся на немецкий и английский. Точная сумма неизвестна, но речь идет о сотнях миллиардов евро. Официальный Берлин заранее отверг все претензии поляков - вопрос с репарациями для немцев закрыт. После войны эта проблема была урегулирована властями Германии (ГДР) и Польши. Примечательно, что сама Польша по решению американского суда также должна передать наследникам погибших в годы Второй мировой войны евреев собственность на сотни миллиардов. Вполне вероятно, что Варшава просто хочет решить спорные имущественные вопросы без ущерба для себя - своего рода взаимозачетом.