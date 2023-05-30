Онлайн-вещание
Поиск
3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
RU
Минск
Новости
Программа ТВ
Телешоу
Видеогалерея
ТВ-каналы
Радио
Онлайн-вещание
Экономика
Президент
Общество
Политика
Происшествия
Здоровье
Технологии
Культура
Регионы
Спорт
В мире
Телеграм новости
Кругозор
Европа
Китай
США
Украина
Россия
Ближний Восток
Главная страница
/
Новости
/
В мире
Польша закрывает границу для грузовых автомобилей из Беларуси и России
30.05.2023
10:15
Президент
Все
Лукашенко помиловал еще 32 осужденных за экстремистские преступления
7 часов назад
Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Патриарха Кирилла
16 часов назад
Александр Лукашенко поздравил с юбилеем олимпийскую чемпионку Антонину Кошель
16 часов назад
Лукашенко рассказал о ключевых приоритетах в работе ВНС
19.11.2024
21:35
Политика
Все
На выборах-2025 будет работать центр общественного наблюдения
10 часов назад
Выборы-2025: информационный центр ЦИК будет работать с 24 по 27 января
12 часов назад
Как подготовить делегатов ВНС к глобальным вопросам, рассказал Александр Маркевич
13 часов назад
Выборы-2025: ЦИК утвердил состав Наблюдательного совета по контролю за предвыборной агитацией в СМИ
13 часов назад
Следующее заседание ВНС намерены провести после выборов Президента Беларуси
19.11.2024
15:05
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
2 часа назад
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
2 часа назад
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
3 часа назад
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
2 часа назад
Экономика
Все
Замкнутый цикл производства - от поля до готовой продукции на прилавках магазинов - оправдал себя
2 часа назад
ВВП плюс 4,2 % - в правительстве рассмотрели итоги работы экономики за 9 месяцев
2 часа назад
В Беларуси подвели итоги экономики за 9 месяцев 2024 года. Расскажем о цифрах и тенденциях
6 часов назад
Головченко: Макроэкономическая стабильность в Беларуси обеспечивается, а доверие к рублю растет
11 часов назад
Траты россиян на новые машины бьют рекорды. Какие авто покупают чаще всего?
13 часов назад
В мире
Все
Учения в Балтийском море - НАТО активизировалось?
2 часа назад
США готовят в Грузии новый переворот по старым методичкам
4 часа назад
Киев впервые ударил вглубь России британскими ракетами Storm Shadow - СМИ
5 часов назад
Как Байден стал террористом на саммите G20
5 часов назад
Регионы
Все
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
1 час назад
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
1 час назад
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
1 час назад
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей
9 часов назад
Кругозор
Все
18 ноября - день рождения Деда Мороза
18.11.2024
12:20
Гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября: Овнов ждут недоразумения, а Рыб - романтические сюрпризы
18.11.2024
08:00
Гороскоп на неделю с 11 по 17ноября: Близнецам стоит быть решительнее, Раков накроет волна романтики
11.11.2024
08:00
Топ-20 продуктов, которые помогут укрепить иммунитет осенью
10.11.2024
08:49
Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября: Дев накроет романтическая волна, а Овнов - задумок и идей
04.11.2024
08:00