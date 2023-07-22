3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Польша заявила, что будет поддерживать Украину только на выгодных для себя условиях
Официальная Варшава резко ответила киевским властям на их претензии в связи с запретом на поставки зерна. "Мы помогаем Украине в той мере, в какой это выгодно Польше". Заявление стало реакцией на обвинения со стороны украинского премьера Шмыгаля. Он заявил, что Варшава все чаще позволяет себе недружественные и популистские шаги.
Польские власти находятся в крайне сложном положении: ввоз дешевой аграрной продукции из Украины поставил на грань разорения тысячи и тысячи крестьян Речи Посполитой. А уже осенью в Польше пройдут выборы, которые правящая партия ПиС рискует проиграть. Граждане крайне недовольны тем, что помощь Киеву сказывается на их благосостоянии. Теперь правительство Дуды-Моравецкого вынуждено играть в патриотизм и доказывать, что Польша для властей превыше всего. Аграрии были ядерным электоратом ПиС, но и они начинают от этой партии отворачиваться. Запрет на поставки украинской сельхозпродукции после 15 сентября призван эту тенденцию обратить вспять. Однако времени у правящей партии осталось крайне мало.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все