Польша заявила, что будет поддерживать Украину только на выгодных для себя условиях

Официальная Варшава резко ответила киевским властям на их претензии в связи с запретом на поставки зерна. "Мы помогаем Украине в той мере, в какой это выгодно Польше". Заявление стало реакцией на обвинения со стороны украинского премьера Шмыгаля. Он заявил, что Варшава все чаще позволяет себе недружественные и популистские шаги.

Польские власти находятся в крайне сложном положении: ввоз дешевой аграрной продукции из Украины поставил на грань разорения тысячи и тысячи крестьян Речи Посполитой. А уже осенью в Польше пройдут выборы, которые правящая партия ПиС рискует проиграть. Граждане крайне недовольны тем, что помощь Киеву сказывается на их благосостоянии. Теперь правительство Дуды-Моравецкого вынуждено играть в патриотизм и доказывать, что Польша для властей превыше всего. Аграрии были ядерным электоратом ПиС, но и они начинают от этой партии отворачиваться. Запрет на поставки украинской сельхозпродукции после 15 сентября призван эту тенденцию обратить вспять. Однако времени у правящей партии осталось крайне мало.