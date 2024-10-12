Польше грозит эпидемия смертельных заболеваний

Польские регионы, пострадавшие от наводнения, оказались под угрозой санитарно-эпидемиологической катастрофы. Об этом информирует телеканал TVP Info. По данным местных СМИ, воды затопили и размыли кладбища и скотомогильники.

В частности, речь идет о захоронениях тех, кто скончался от опасных заболеваний: холеры, чумы, оспы и сибирской язвы.



Только на территории трех воеводств польские журналисты насчитали около 6 таких кладбищ.



Для ликвидации последствий власти привлекли военных химиков, но об эффективности их помощи судить пока рано