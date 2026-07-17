Польше грозит потеря продовольственной безопасности

Польский аграрный сектор столкнулся с растущим дефицитом воды, сообщает газета Puls Biznesu. Из-за изменения климата более трети территории страны находится под угрозой засухи, что может затронуть все сферы сельского хозяйства, причем проблема назревала годами.

Эксперты бьют тревогу - нехватка воды ведет к увеличению производственных издержек и снижению урожайности. В итоге Польша рискует превратиться из экспортера продовольствия в импортера.

Для решения проблемы специалисты настаивают на реализации эффективной национальной программы сохранения водных ресурсов. На кону - положение Польши на европейском рынке и ее продовольственная независимость, потеря которой может дорого обойтись стране.