Польше грозит гражданская война - опасения Леха Валенса

Меньше суток остается до старта парламентских выборов в Польше. Бывший президент страны Лех Валенса рассказал в интервью о сдвиге Варшавы в сторону "иллиберализма" и предрек народные волнения. Критикуя правящую партию "Право и справедливость", которая, по его словам, может только "раздавать деньги, чтобы заставить людей поверить в политическую систему", политик заявил, что его стране грозит гражданская война. Ее спровоцирует экономическая несостоятельность польского режима. Валенса также выразил опасения, что дело может дойти до применения оружия.