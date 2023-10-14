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Польше грозит гражданская война - опасения Леха Валенса
Меньше суток остается до старта парламентских выборов в Польше. Бывший президент страны Лех Валенса рассказал в интервью о сдвиге Варшавы в сторону "иллиберализма" и предрек народные волнения. Критикуя правящую партию "Право и справедливость", которая, по его словам, может только "раздавать деньги, чтобы заставить людей поверить в политическую систему", политик заявил, что его стране грозит гражданская война. Ее спровоцирует экономическая несостоятельность польского режима. Валенса также выразил опасения, что дело может дойти до применения оружия.
Представитель МИД Польши уволен за "ложную" информацию
Прямо накануне дня Х польский режим расправился со ставшим ранее неугодным пресс-секретарем МИДа. Лукаш Ясина, требовавший ранее извинений от Зеленского за истребление украинскими националистами польского населения Волыни, уволен. По информации СМИ, решение об окончательном освобождении от должности было принято после того, как пресс-секретарь сказал журналистам, что "за границей будут избирательные комиссии, которые вовремя не подсчитывают голоса".
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