Польше прилетело - что известно к этому моменту?

Напряженность, вызванная инцидентом с неопознанной ракетой, которая упала в Польше, минувшей ночью достигла почти предвоенного градуса.



К настоящему моменту ситуация развивается в направлении разрядки, однако официальная Варшава так пока и не признала, что ракета-убийца была украинской. И если на официальном уровне пока еще сомневаются, стоит ли развязывать большой конфликт, то для британских и польских СМИ уже все ясно.



Пресса с желтым оттенком ожидаемо виновной назначила Россию. Всем понятно, что выпускать опровержения - это не в духе западной редактуры. Тонны слитых фейков до сих пор кочуют по интернету.



Самые влиятельные политики планеты также высказались на этот счет, и инцидент явно не перерастет в военный конфликт, теперь на этой истории всего лишь пытаются заработать.



Подробности у Олега Романова: Взрыв в польском местечке Пшеводув прогремел накануне около 4 часов пополудни. Мирный фермерский трактор едва успел въехать на весы, как его прицеп с грохотом разлетелся в щепки. Погибли двое крестьян.



На месте происшествия найдены были обломки ракеты, которую специалисты способны идентифицировать почти моментально, но у польских военных экспертов это почему-то не получилось. Поздно вечером официальная Варшава начала делать заявление за заявлением, каждое грознее предыдущего. В МИД был вызван для вручения ноты российский посол, заявлено было о готовности властей потребовать ввести в действие четвертый и даже пятый пункт устава НАТО - первый предполагает задействование механизма консультаций, второй - оказание помощи в случае нападения на одно из государств альянса.



Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

Во-первых, мы решили повысить боеготовность отдельных частей Вооруженных Сил Польши, уделяя особое внимание мониторингу воздушного пространства. Во-вторых, мы проводим консультации с нашими союзниками относительно возможного использования статьи 4 Вашингтонского договора, то есть той статьи, которая инициирует консультации внутри НАТО.