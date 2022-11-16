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Польше прилетело - что известно к этому моменту?
Напряженность, вызванная инцидентом с неопознанной ракетой, которая упала в Польше, минувшей ночью достигла почти предвоенного градуса.
К настоящему моменту ситуация развивается в направлении разрядки, однако официальная Варшава так пока и не признала, что ракета-убийца была украинской. И если на официальном уровне пока еще сомневаются, стоит ли развязывать большой конфликт, то для британских и польских СМИ уже все ясно.
Пресса с желтым оттенком ожидаемо виновной назначила Россию. Всем понятно, что выпускать опровержения - это не в духе западной редактуры. Тонны слитых фейков до сих пор кочуют по интернету.
Самые влиятельные политики планеты также высказались на этот счет, и инцидент явно не перерастет в военный конфликт, теперь на этой истории всего лишь пытаются заработать.
Подробности у Олега Романова: Взрыв в польском местечке Пшеводув прогремел накануне около 4 часов пополудни. Мирный фермерский трактор едва успел въехать на весы, как его прицеп с грохотом разлетелся в щепки. Погибли двое крестьян.
На месте происшествия найдены были обломки ракеты, которую специалисты способны идентифицировать почти моментально, но у польских военных экспертов это почему-то не получилось. Поздно вечером официальная Варшава начала делать заявление за заявлением, каждое грознее предыдущего. В МИД был вызван для вручения ноты российский посол, заявлено было о готовности властей потребовать ввести в действие четвертый и даже пятый пункт устава НАТО - первый предполагает задействование механизма консультаций, второй - оказание помощи в случае нападения на одно из государств альянса.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:
Во-первых, мы решили повысить боеготовность отдельных частей Вооруженных Сил Польши, уделяя особое внимание мониторингу воздушного пространства. Во-вторых, мы проводим консультации с нашими союзниками относительно возможного использования статьи 4 Вашингтонского договора, то есть той статьи, которая инициирует консультации внутри НАТО.
Инцидент в Польше: кто запустил ракету?
С момента инцидента миновало что-то около полусуток, но главный вопрос так и оставался не проясненным: кто совершил запуск и что это был за снаряд? У победы много отцов, а поражение - всегда сирота,так же в точности вышло и со злополучной ракетой-убийцей: в отцы ей долго и настойчиво пытались определить Россию, но, поскольку не вышло, она пока остается сиротой - о ее принадлежности все еще нет официальных заявлений, только предположения политиков и утверждения экспертов-анонимов.
Это не помешало британским СМИ произвести информационный залп по Москве - многие островные издания вышли с заголовками, которые сообщали о русской ракете. Польская сторона сохраняла и продолжает сохранять интригу, даже в момент, когда уже все было ясно, заявления делались крайне двусмысленные:
Анджей Дуда, президент Польши:
Учитывая, что большая часть оружия, применяемого в конфликте, является российской, а точнее - советской, Дуда не сказал толком ничего. Позднее он же заявил, что речь идет о единичном инциденте, который не должен повториться. Лидеры "Большой двадцатки", собравшиеся на Бали, были более прямолинейны и категоричны:
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:
Джо Байден, президент США:
Историю, с одной стороны, решено спустить на тормозах, а с другой - использовать в максимальной степени. Сегодня пройдут заседание Совбеза ООН и Совета национальной безопасности Польши - этот сюжет там будет основным, но акценты наверняка сместятся: обсуждать будут не чья ракета, а кого винить в собственно украинском конфликте. В Палату представителей внесен очередной законопроект о выделении Украине 37 миллиардов - инцидент с ракетой позволит провести этот билль через конгресс по ускоренной процедуре. Польша и, возможно, НАТО в кратчайшие сроки перебросят к своим восточным границам дополнительные ресурсы ПВО.
Трагический инцидент оказался нужен многим - если б он не случился, его выдумали бы. А двое погибших поляков - ну, что ж, МИДы спишутся, выразят озабоченность и о покойниках, в конце концов, забудут.
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