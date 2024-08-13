Польшу раскритиковали в ЕС за безграничную жестокость

Неожиданное прояснение рассудка. Группа членов Европарламента от Италии направила главному евродипломату Боррелю обращение, в котором раскритиковала Варшаву за создание на границе с Беларусью буферной зоны, где нарушаются права человека. Отмечается, что в "зону смерти" нет доступа гуманитарным группам, правозащитникам и СМИ.



Политики также обвинили Польшу в бесчеловечности за применение огнестрельного оружия против мигрантов. Они задали Боррелю вопрос о его планах повлиять на ситуацию, но ответа пока нет.