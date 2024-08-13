3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Польшу раскритиковали в ЕС за безграничную жестокость
Неожиданное прояснение рассудка. Группа членов Европарламента от Италии направила главному евродипломату Боррелю обращение, в котором раскритиковала Варшаву за создание на границе с Беларусью буферной зоны, где нарушаются права человека. Отмечается, что в "зону смерти" нет доступа гуманитарным группам, правозащитникам и СМИ.
Политики также обвинили Польшу в бесчеловечности за применение огнестрельного оружия против мигрантов. Они задали Боррелю вопрос о его планах повлиять на ситуацию, но ответа пока нет.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов