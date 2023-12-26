Польская армия без войны теряет тысячи солдат и офицеров

За 2023 год из Вооруженных сил Польши уволились около 19 тыс. военнослужащих - значительно больше, чем в предыдущие годы, сообщает Rzeczpospolita. Среди них около 9 тыс. - профессиональные военные и 10 тыс. - бывшие военнослужащие территориальной обороны.

В 2024 году тренд, вероятно, лишь усилится: по данным польского оборонного ведомства, в декабре почти 5 тыс. военных подали заявления об увольнении. Ранее Rzeczpospolita опубликовала результаты соцопроса, согласно которому каждый третий поляк готов сбежать из страны в случае гипотетического нападения России.