Польская армия приобрела у США 300 бывших в употреблении колесных бронемашин с усиленной противоминной защитой. Этим в своем "Твиттере" "похвастался" министр обороны Блащак. Машины будут использоваться на восточном фланге страны. Соглашение на поставки с американцами подписано, бронемашины поступят в Войско Польское в первом квартале будущего года.