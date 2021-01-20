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Польская авиакомпания LOT уволит около 300 сотрудников
Польская авиакомпания LOT уволит около 300 сотрудников в связи с финансовыми трудностями, вызванными пандемией. Половина из них уйдут в первые два квартала года. Попрощаются с компанией и достигшие пенсионного возраста. Однако, как заявило руководство, увольнения необходимы для защиты остальной части команды. Всего в LOT работает около 8 тысяч человек.
Авиакомпания считалась одной из самых благополучных в Старом Свете и до недавних пор демонстрировала бурный рост. За 5 лет объем перевезенных ею пассажиров увеличился в 2 с половиной раза до 10 миллионов человек. Однако COVID привел к падению в прошлом году авиаперевозок на 60 % по планете в целом и почти на 75 % в Европе.
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