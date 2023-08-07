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Польская погранстража нуждается в помощи военных

Американский форпост в Европе, Польша баррикадирует свои восточные рубежи. Погранслужба Польши запросила подкрепление на границе с Беларусью, требует направить туда еще тысячу солдат. Основанием для отправки очередных дополнительных сил послужила якобы болотистая местность, и как следствие, отсутствие технических систем охраны границы вдоль реки Свислочь. Напомним, к белорусской границе уже переброшено порядка 7 с половиной - 8 тысяч польских силовиков.

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