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Польская полиция попыталась запугать правозащитников, которые хотели оказать помощь беженцам
Попытки сознательных граждан Польши оказать помощь беженцам были пресечены польскими карателями. Они ворвались на частную территорию пункта гуманитарной помощи Варшавского клуба католической интеллигенции на Подлясье и подвергли осмотру и допросу всех добровольцев. Такими способами сотрудников гуманитарных организаций пытается запугать польский режим, который боится правды, а также честного и объективного освещения событий на границе. Именно для этого и введен режим "чрезвычайной ситуации" в приграничье с Беларусью и пригнано большое количество силовиков. В комментариях к новости поляки возмущаются методами запугивания, которые взял на вооружение правящий режим, и называют действия полицейских террором.
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