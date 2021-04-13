Польская полиция жестко реагирует на акции протестов против COVID-ограничений

В стране вновь фиксируют рост заболеваемости. Следующее видео демонстрирует, как правоохранители не церемонятся с теми, кто устал от запретов.



Напомним, сейчас в Польше закрыты все магазины, кроме продовольственных. Школьники и студенты обучаются дистанционно. Действует запрет на проведение любых торжественных мероприятий.



