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Польская полиция жестко реагирует на акции протестов против COVID-ограничений

В стране вновь фиксируют рост заболеваемости. Следующее видео демонстрирует, как правоохранители не церемонятся с теми, кто устал от запретов.

Напомним, сейчас в Польше закрыты все магазины, кроме продовольственных. Школьники и студенты обучаются дистанционно. Действует запрет на проведение любых торжественных мероприятий.

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