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Польская прокуратура объявила Чечко в розыск
Не прошло и двух недель, как польская прокуратура объявила в розыск солдата Эмиля Чечко, перешедшего границу и попросившего убежища в Беларуси. Как объявлено, отныне любой представитель силовых органов при встрече может и даже обязан доставить перебежчика в следственный изолятор. Однако Чечко вот уже двенадцатый день находится вне пределов досягаемости польской прокуратуры: он оказался в Беларуси еще 16 декабря. С той поры солдат успел многое рассказать о пограничном произволе и массовых убийствах мигрантов польскими силовиками. Проверку его заявлений отчего-то пока так и не начали ни официальная Варшава, ни международные организации.
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