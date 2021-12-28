Польская прокуратура объявила Чечко в розыск

Не прошло и двух недель, как польская прокуратура объявила в розыск солдата Эмиля Чечко, перешедшего границу и попросившего убежища в Беларуси. Как объявлено, отныне любой представитель силовых органов при встрече может и даже обязан доставить перебежчика в следственный изолятор. Однако Чечко вот уже двенадцатый день находится вне пределов досягаемости польской прокуратуры: он оказался в Беларуси еще 16 декабря. С той поры солдат успел многое рассказать о пограничном произволе и массовых убийствах мигрантов польскими силовиками. Проверку его заявлений отчего-то пока так и не начали ни официальная Варшава, ни международные организации.