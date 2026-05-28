Польские бюджетники активнее протестуют на фоне правительственных трат на милитаризацию
В Польше нарастает социальная напряженность. На улицы выходят учителя, медики и другие бюджетники. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко в "Актуальном интервью" проанализировал причины протестов, раскол в обществе и то, почему правительство предпочитает тратить миллиарды на военные нужды, а не на поддержку трудящихся.
Ключевая причина роста недовольства - перекос бюджетной политики. "Правительство Польши проводит специфическую внутреннюю политику, увязнув во внешнеполитических проектах. Оно направляет средства на увеличение военных расходов. Выделены дополнительные ассигнования на военный бюджет - свыше 55 млрд долларов. Их можно было использовать на поддержку трудящихся, в первую очередь бюджетников", - пояснил депутат.
Игнорирование насущных проблем населения при одновременном наращивании военной мощи вызывает закономерное возмущение. "Фактически мы наблюдаем раскол в обществе, и он все более усугубляется", - констатировал Олег Дьяченко.
Ситуация усугубляется экономическими проблемами. Внешний долг Польши достиг 50-60 % ВВП - в денежном выражении это свыше 500 млрд долларов. "Есть вопросы, связанные с неприятием польским обществом тенденций по "зеленой экономике", по так называемой "зеленой сделке", заключенной с евробюрократами. Все это приводит к увеличению налогового бремени на простых людей. Люди вынуждены платить больше, а в рамках социальных выплат получать меньше", - подчеркнул депутат.
Примечательно, что, несмотря на информационную кампанию, польские граждане не поддерживают милитаризацию. Нет широкомасштабных акций в поддержку трат на вооружение. Почему же политики, призванные обслуживать интересы граждан, действуют вопреки им? "Они обслуживают не столько свои интересы, сколько интересы воинствующего крыла Евросоюза, который становится на военные рельсы и планирует к 2029-2030 годам нарастить мощности ВПК. А мнение простого народа, обычных граждан не учитывается. Ими манипулируют в период электоральных кампаний, чтобы получить поддержку. А после прихода к власти реализуют политику, определяемую в Брюсселе", - резюмировал Олег Дьяченко.