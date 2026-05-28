Польские бюджетники активнее протестуют на фоне правительственных трат на милитаризацию news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/457f32f6-9cb5-4ee3-bcb3-a15e0a1a9083/conversions/cbca28d6-b914-4a11-986b-93bff53c2ac2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/457f32f6-9cb5-4ee3-bcb3-a15e0a1a9083/conversions/cbca28d6-b914-4a11-986b-93bff53c2ac2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/457f32f6-9cb5-4ee3-bcb3-a15e0a1a9083/conversions/cbca28d6-b914-4a11-986b-93bff53c2ac2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/457f32f6-9cb5-4ee3-bcb3-a15e0a1a9083/conversions/cbca28d6-b914-4a11-986b-93bff53c2ac2-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Польше нарастает социальная напряженность. На улицы выходят учителя, медики и другие бюджетники. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко в "Актуальном интервью" проанализировал причины протестов, раскол в обществе и то, почему правительство предпочитает тратить миллиарды на военные нужды, а не на поддержку трудящихся.

Ключевая причина роста недовольства - перекос бюджетной политики. "Правительство Польши проводит специфическую внутреннюю политику, увязнув во внешнеполитических проектах. Оно направляет средства на увеличение военных расходов. Выделены дополнительные ассигнования на военный бюджет - свыше 55 млрд долларов. Их можно было использовать на поддержку трудящихся, в первую очередь бюджетников", - пояснил депутат.

Игнорирование насущных проблем населения при одновременном наращивании военной мощи вызывает закономерное возмущение. "Фактически мы наблюдаем раскол в обществе, и он все более усугубляется", - констатировал Олег Дьяченко.

Ситуация усугубляется экономическими проблемами. Внешний долг Польши достиг 50-60 % ВВП - в денежном выражении это свыше 500 млрд долларов. "Есть вопросы, связанные с неприятием польским обществом тенденций по "зеленой экономике", по так называемой "зеленой сделке", заключенной с евробюрократами. Все это приводит к увеличению налогового бремени на простых людей. Люди вынуждены платить больше, а в рамках социальных выплат получать меньше", - подчеркнул депутат.