Польские правые требуют отставки Туска после разгона акции в Берлине

В отношениях Польши и Германии назревает крупный межгосударственный конфликт. Накануне в Берлине полиция разогнала шествие активистов из "Движения в защиту национальных границ". Поляки пытались возложить венки к памятнику жертвам Второй мировой. При этом власти Берлина разрешили митинг, но не манифестацию. В итоге траурное шествие разогнали, часть активистов была арестована, некоторые с травмами попали в больницы.

Претензии в связи с разгоном антивоенной акции адресуются не столько немцам, сколько польским властям. Почему Туск проводит политику примирения? Отчего идею взыскания с Германии компенсации в триллион евро за потери в войне отправили в долгий ящик? Польские правые видят нынешний разгон прямым следствием слабости, проявленной официальной Варшавой. Немцы, дескать, забыли о чувстве вины: они теперь без уважения относятся к страданиям и потерям, которые причинили в годы Второй мировой. В итоге разгон в Берлине - это не только новый конфликт с ФРГ, но и повод для польских правых потребовать отставки Туска с его министрами.