Варшава отмечает День независимости маршем националистов. Участники развернули "Черное солнце" - то, которое использовали нацисты. Кстати, стоит отметить, что глава польского режима Кароль Навроцкий идет там же вместе со своими сторонниками. В толпе замечены и политики партии "Право и справедливость", и ее председатель Ярослав Качиньский, а также члены коалиции "Конфедерация". Всего в факельном шествии принимают участие под 200 тыс. человек с националистическими взглядами. Жгут фаеры, взрывают петарды. На улицах усиленные наряды полиции. В последние годы все марши независимости сопровождаются потасовками и столкновениями.