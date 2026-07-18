Польские СМИ: нахождение украинских беженцев вызывает серьезное напряжение в обществе

В Польше стремительно нарастает народная неприязнь к украинским беженцам. Согласно свежему опросу, большинство поляков выступает против дальнейшего приема мигрантов, граждане требуют полностью закрыть границы.

Кроме того, половина респондентов возмущена масштабами финансовой поддержки украинских граждан. Также еще почти 90 % всех участников опроса поддержали вступившие с июля ограничения на бесплатный доступ украинцев к медицине.



В последнее время из сейма также звучат требования о лишении украинских мигрантов соцвыплат и выдворении их на родину.