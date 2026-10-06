Польские военные перепутали регионы при объявлении воздушной тревоги

Масштабную панику среди собственного населения спровоцировало минувшей ночью военное ведомство Польши. Оно перепутало регионы при рассылке экстренных уведомлений.

Официальное предупреждение о критической воздушной угрозе предназначалось Люблинскому воеводству на востоке страны, однако его ошибочно получили жители Любушского воеводства на самом западе у немецкой границы.

В сообщениях граждан информировали о немедленном поднятии в небо боевых истребителей. Люди в страхе начали собирать тревожные чемоданы в ожидании начала войны и штурмовать звонками экстренные инстанции.

Эксперты иронизируют, что между перепутанными регионами пролегает почти вся территория Польши, и напоминают: в 2025 году польский пилот и вовсе случайно попал ракетой в гражданский дом.