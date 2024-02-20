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Польские аграрии с 20 февраля объявили всеобщую 30-дневную забастовку
Борьба с украинским сельхозимпортом и европейским "зеленым переходом": польские аграрии с сегодняшнего дня объявили всеобщую 30-дневную забастовку. На дорогах по всей стране - более сотни блокпостов. Заблокированы не только пограничные переходы, но и транспортные узлы и подъезды к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам. Пункт пропуска "Медыка-Шегини" митингующие провозгласили официально закрытым - фермеры перекрыли местную железную дорогу и высыпали на пути два вагона украинской кукурузы.
В Киеве к таким новостям отнеслись истерично. Глава режима Зеленский назвал "издевательством" ситуацию с блокировкой КПП на западной границе и буквально оклеймил Польшу "помощницей" России. В Раде уже подсчитывают потенциальные убытки в случае, если граница Украины с Польшей не будет разблокирована до конца месяца. Бюджет страны может потерять около 200 млн долларов. А российский эксперт Сергей Шеин считает, что "незалежная" может потерять до 1 млрд 300 млн евро в месяц.
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