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Польские активисты обвиняют своих пограничников во лжи
Польские активисты обвиняют своих пограничников во лжи и подают на них в суд за оскорбления.
Случай произошел 7 января, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси. Волонтеры пытались вызвать в приграничную зону скорую помощь для спасения трех беженцев с переохлаждением. Координаты их нахождения передали польским службам, но те якобы не могли найти нужное место несколько часов.
Иностранцев все же спасли, но днем позже польские силовики обвинили волонтеров в "препятствовании оказания помощи". В ответ активисты обнародовали записи разговоров с диспетчерами служб, которые доказывают, что правда на их стороне, а не польского режима.
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