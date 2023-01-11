Польские активисты обвиняют своих пограничников во лжи и подают на них в суд за оскорбления.

Случай произошел 7 января, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси. Волонтеры пытались вызвать в приграничную зону скорую помощь для спасения трех беженцев с переохлаждением. Координаты их нахождения передали польским службам, но те якобы не могли найти нужное место несколько часов.