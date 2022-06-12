Польские автомобилисты провели предупредительную акцию протеста

В Польше разгорается топливный кризис. Рядовые поляки устроили предупредительную акцию протеста.



Водители заблокировали более 160 АЗС из-за роста цен на бензин и дизельное топливо. За год польские заправки подорожали почти на 35,5 %. Инфляция в Польше в мае вплотную приблизилась к 14 %.