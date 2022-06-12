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Польские автомобилисты провели предупредительную акцию протеста
В Польше разгорается топливный кризис. Рядовые поляки устроили предупредительную акцию протеста.
Водители заблокировали более 160 АЗС из-за роста цен на бензин и дизельное топливо. За год польские заправки подорожали почти на 35,5 %. Инфляция в Польше в мае вплотную приблизилась к 14 %.
Это стало максимально высоким показателем за последние 24 года. Впрочем, рекордный рост цен наблюдается по всей Европе. Годовая инфляция в еврозоне в прошлом месяце превысила 8 %. Речь идет о седьмом подряд максимуме. И основная причина - удорожание энергоносителей.
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