Польское правительство остается одним из самых воинственных в Европе, при этом настроения граждан страны явно становятся все более миролюбивыми. Болельщики команды из Вроцлава растянули на одном из матчей транспарант со словами: "Это не наша война" и перечеркнутым трезубцем. Они известны всем как самые истовые патриоты. Вдобавок уже год заняты сбором гуманитарки для украинских беженцев. Все это не помешало польским СМИ объявить болельщиков агентами ФСБ и почему-то также белорусского КГБ.