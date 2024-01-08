Польские чиновники скрывали данные о причастных к взрывам на "Северных потоках"

Данные о передвижении по территории Польши подозреваемых в подрыве "Северных потоков" скрывались польскими чиновниками. Об этом сообщаетРИА Новостисо ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Согласно данным европейских следователей, польские чиновники скрывали информацию и ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по территории Польши.

По информации газеты, следствие уже давно склоняется к выводу о том, что атака на "Северные потоки" была совершена с территории Украины через Польшу. Однако "неспособность Варшавы к сотрудничеству" препятствует установлению того, было ли предыдущее правительство Польши в курсе этого.

Как рассказали источники WSJ, несколько польских агентств безопасности отказались делиться со следствием кадрами подозреваемых с камер видеонаблюдения на территории страны. Кроме того, чиновники из некоторых ведомств, среди которых Агентство внутренней безопасности Польши, "не отвечали на запросы, искажали или давали противоречивую информацию".

Отмечается, что следователи из ФРГ ждали как минимум два месяца, чтобы добиться встречи с польскими коллегами, в связи с чем у них сложилось впечатление, что последние "не желают или не могут сотрудничать".

26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2" - произошли взрывы. Генпрокуратура России в связи с этим инициировала дело об акте международного терроризма.

По версии журналиста-расследователя Сеймура Херша, взрывчатка под газопроводами была заложена водолазами ВМС США еще в июне 2022 года под прикрытием учений НАТО Baltops. Секретная операция проводилась при поддержке специалистов из Норвегии.

Кроме того, западные СМИ писали, что за терактом может стоять Украина. По данным издания The Washington Post, операцию координировал полковник ВСУ Роман Червинский. Офицер подчинялся приказам более высокопоставленных чиновников, которыми в свою очередь руководил главком ВСУ Валерий Залужный.