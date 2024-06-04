Польские фермеры блокируют грузовое движение на границе с Украиной, жители приграничной Гайновки недовольны буферной зоной

Польская граница вновь становится политическими подмостками, на которых разворачиваются важные политические события. Сегодня фермеры опять начинают блокаду украинского погранперехода "Рава Русская": остановка грузового движения здесь планируется как минимум до полудня четверга. Но фермеры оставляют за собой право продлить акцию на границе, если официальная Варшава не пойдет им навстречу в вопросе ужесточения контроля за украинским сельхозэкспортом.