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Польские фермеры блокируют грузовое движение на границе с Украиной, жители приграничной Гайновки недовольны буферной зоной

Польская граница вновь становится политическими подмостками, на которых разворачиваются важные политические события. Сегодня фермеры опять начинают блокаду украинского погранперехода "Рава Русская": остановка грузового движения здесь планируется как минимум до полудня четверга. Но фермеры оставляют за собой право продлить акцию на границе, если официальная Варшава не пойдет им навстречу в вопросе ужесточения контроля за украинским сельхозэкспортом.

Поляки недовольны буферной зоной


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Между тем минувшей ночью на польской стороне пограничья вступил запрет на доступ в так называемую буферную зону - ее власти установили якобы для борьбы с незаконной миграцией. Жители региона недовольны: новый запрет наносит урон туристическому бизнесу, особенно связанному с посещением Беловежской пущи. Жители Гайновки требуют через СМИ упразднения буферной зоны. Разумеется, тщетно, поскольку власти страны энергично проводят политику эскалации напряженности в пограничье.

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