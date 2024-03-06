Польские фермеры идут на Варшаву

В самой Польше фермеры со всей страны стягивают свои силы к Варшаве. Министр внутренних дел страны заявил - в город протестующих на тракторах не пропустят. Решение они нашли быстро - технику погрузили на эвакуаторы.

Отправной точкой марша выбрано здание канцелярии премьер-министра Польши. С каждой минутой к протестующим присоединяются толпы шахтеров, охотников и лесников. Всего на участие в акции зарегистрировалось порядка 150 тысяч человек.