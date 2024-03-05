Польские фермеры намерены протестовать до 30 апреля

Гнев польских фермеров не угасает, они намерены продлить свой протест до 30 апреля. 6 марта обещают провести в столице манифестацию, на которую соберутся десятки тысяч аграриев со всей страны.

Власти Польши ведут закулисные переговоры с Киевом. Украинские чиновники уже не раз сообщали, что им удалось добиться прорыва и урегулировать конфликт. На поверку эти заявления оказались ложными: потери страны растут и оцениваются в полмиллиарда долларов.

Блокированы все 6 пунктов пропуска на границе двух стран. Появились слухи, что через КПП пропускают за взятку в 250 евро с машины.