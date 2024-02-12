Польские фермеры перекрыли подъезды к двум пунктам пропуска с Украиной, они вскрывают украинские фуры и высыпают на дорогу зерно

Польские фермеры топят флаги Евросоюза в куче навоза. Напряженность на польско-украинской границе переросла в открытое противостояние. Польские фермеры перекрыли подъезды к двум пунктам пропуска с Украиной. Причина прежняя - ввоз в Польшу дешевого продовольствия и льготы для украинских фермеров. В знак протеста поляки начали вскрывать украинские фуры и высыпать на дорогу зерно.

Следуя примеру польских коллег, вышли на протесты фермеры из пяти регионов Молдовы. Аграрии заблокировали таможню на границе с Румынией, требуя от властей обратить внимание на их проблемы.

Польша ужесточает контроль за украинским зерном