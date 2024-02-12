3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Польские фермеры перекрыли подъезды к двум пунктам пропуска с Украиной, они вскрывают украинские фуры и высыпают на дорогу зерно
Польские фермеры топят флаги Евросоюза в куче навоза. Напряженность на польско-украинской границе переросла в открытое противостояние. Польские фермеры перекрыли подъезды к двум пунктам пропуска с Украиной. Причина прежняя - ввоз в Польшу дешевого продовольствия и льготы для украинских фермеров. В знак протеста поляки начали вскрывать украинские фуры и высыпать на дорогу зерно.
Следуя примеру польских коллег, вышли на протесты фермеры из пяти регионов Молдовы. Аграрии заблокировали таможню на границе с Румынией, требуя от властей обратить внимание на их проблемы.
Польша ужесточает контроль за украинским зерном
На этом фоне вновь разгорелись споры по поводу качества украинского зерна. Как заявил замглавы польского Минсельхоза Михал Колодзейчак, часто Киев отправляет через республику транзитом некачественную сельхозпродукцию, которая потом возвращается в Польшу уже как европейская. Теперь польские службы будут проверять на границе все украинское зерно, которое идет транзитом в другие страны и порты.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов