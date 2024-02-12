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Польские фермеры перекрыли подъезды к двум пунктам пропуска с Украиной, они вскрывают украинские фуры и высыпают на дорогу зерно

Польские фермеры топят флаги Евросоюза в куче навоза. Напряженность на польско-украинской границе переросла в открытое противостояние. Польские фермеры перекрыли подъезды к двум пунктам пропуска с Украиной. Причина прежняя - ввоз в Польшу дешевого продовольствия и льготы для украинских фермеров. В знак протеста поляки начали вскрывать украинские фуры и высыпать на дорогу зерно.

Следуя примеру польских коллег, вышли на протесты фермеры из пяти регионов Молдовы. Аграрии заблокировали таможню на границе с Румынией, требуя от властей обратить внимание на их проблемы.

Польша ужесточает контроль за украинским зерном

На этом фоне вновь разгорелись споры по поводу качества украинского зерна. Как заявил замглавы польского Минсельхоза Михал Колодзейчак, часто Киев отправляет через республику транзитом некачественную сельхозпродукцию, которая потом возвращается в Польшу уже как европейская. Теперь польские службы будут проверять на границе все украинское зерно, которое идет транзитом в другие страны и порты.

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