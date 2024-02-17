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Польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной и не пропускают военные грузы для Киева
Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска на рубеже с Украиной. Они требуют ограничить импорт сельхозпродукции из Незалежной и отказаться от европейского зеленого курса.
На данный момент в очередях со стороны польской границы находятся около 3 300 грузовиков. Большего всего в пункте пропуска "Краковец" - там находятся около 1 600 машин, в "Ягодине" - 550.
Также поступают сообщения, что польские аграрии начали блокировать военные грузы для Киева, которые идут через их страну. У украинского водителя были все необходимые документы, но аграрии все равно отправили его в конец 18-километровой очереди.
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