Польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной и не пропускают военные грузы для Киева

На данный момент в очередях со стороны польской границы находятся около 3 300 грузовиков. Большего всего в пункте пропуска "Краковец" - там находятся около 1 600 машин, в "Ягодине" - 550.



Также поступают сообщения, что польские аграрии начали блокировать военные грузы для Киева, которые идут через их страну. У украинского водителя были все необходимые документы, но аграрии все равно отправили его в конец 18-километровой очереди.