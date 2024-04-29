ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Польские фермеры продолжают борьбу с украинским демпингом

Сегодня пункты пропуска на польско-украинской границе были разблокированы для пересечения всеми видами транспорта. Правда, одно ограничение сохранилось: украинские грузовики с зерном должны следовать через Польшу лишь транзитом и практически без остановок.

Снятие блокады не означает смягчения фермерских подходов (поляки продолжают требовать от властей защиты внутреннего рынка и запрета на дешевый демпинг из Украины). На днях в стране прошла предупредительная блокада автотрасс.

10 мая (если власти не примут действенных мер помощи крестьянам) фермеры обещают начать общенациональную акцию протеста.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все