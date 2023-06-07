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Польские фермеры протестуют против либерализации торговли с Украиной

Польские фермеры протестуют против возобновления либерализации торговли с Украиной. Люди заблокировали движение украинских грузовиков, следующих через пункт пропуска "Шегини". Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Пропуск легковых авто, автобусов и грузовиков на въезд в Украину проходит в обычном режиме. Водителям грузовиков, которые едут в Польшу, предлагается выбрать другие маршруты.

Также группа фермеров протестует на пограничном переходе в Медыке с польской стороны. Митингующие планируют перекрыть государственную дорогу за два километра до границы с Украиной.

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