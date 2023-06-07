Польские фермеры протестуют против либерализации торговли с Украиной

Польские фермеры протестуют против возобновления либерализации торговли с Украиной. Люди заблокировали движение украинских грузовиков, следующих через пункт пропуска "Шегини". Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Пропуск легковых авто, автобусов и грузовиков на въезд в Украину проходит в обычном режиме. Водителям грузовиков, которые едут в Польшу, предлагается выбрать другие маршруты.