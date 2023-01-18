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Польские фермеры против украинского зерна
В Польше фермеры устроили пробег на тракторах в знак протеста против наплыва украинской продукции. Привезенное из соседней страны продовольствие в рамках международной зерновой сделки продается в ЕС вместо того, чтобы отправиться в африканские страны. Причем зерно это дешевое и не лучшего качества. Польский же урожай не востребован.
Как сообщили представители профсоюза аграриев, неконтролируемый приток зерна из Украины угрожает дальнейшему функционированию польских семейных ферм. А это может привести к серьезному кризису в сельском хозяйстве.
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