Польские фермеры против украинского зерна

В Польше фермеры устроили пробег на тракторах в знак протеста против наплыва украинской продукции. Привезенное из соседней страны продовольствие в рамках международной зерновой сделки продается в ЕС вместо того, чтобы отправиться в африканские страны. Причем зерно это дешевое и не лучшего качества. Польский же урожай не востребован.