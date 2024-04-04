Польские фермеры спонтанно посещают офисы депутатов и сенаторов с "сюрпризами"

Польские фермеры меняют протестную тактику. Сегодня они спонтанно посещают офисы депутатов и сенаторов, чтобы предъявить свои требования. Причем, приходят с "сюрпризами" - несут с собой сельхозпродукцию - сено или навоз, которые они оставляют перед кабинетами чиновников. Требуют прекратить украинский транзит. Протесты фермеров в Польше продлятся до тех пор, пока не изменится глупая политика ЕС, уничтожающая сельское хозяйство. Это признал даже экс-министр сельского хозяйства Польши.