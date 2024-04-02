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Польские фермеры вновь перекрыли границу с Украиной

Польские фермеры вновь перекрыли движение для украинских грузовиков. Официально Варшава уведомила о блокировке одного КПП "Угринов".

На выезд в Украину будут пропускать по три грузовика за шесть часов, в сторону Польши - по одному грузовику в сутки. Легковых автомобилей и автобусов ограничения не коснутся.

Есть сообщения, что заблокированы еще два КПП.

Между тем, бюджет Украины из-за блокады пунктов пропуска на польской границе потерял уже 523 миллиона долларов. Ущерб за март, по оценкам, составит почти 167 миллионов.

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