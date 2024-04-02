3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Польские фермеры вновь перекрыли границу с Украиной
Польские фермеры вновь перекрыли движение для украинских грузовиков. Официально Варшава уведомила о блокировке одного КПП "Угринов".
На выезд в Украину будут пропускать по три грузовика за шесть часов, в сторону Польши - по одному грузовику в сутки. Легковых автомобилей и автобусов ограничения не коснутся.
Есть сообщения, что заблокированы еще два КПП.
Между тем, бюджет Украины из-за блокады пунктов пропуска на польской границе потерял уже 523 миллиона долларов. Ущерб за март, по оценкам, составит почти 167 миллионов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все