Польские фермеры вновь перекрыли границу с Украиной

Польские фермеры вновь перекрыли движение для украинских грузовиков. Официально Варшава уведомила о блокировке одного КПП "Угринов".

На выезд в Украину будут пропускать по три грузовика за шесть часов, в сторону Польши - по одному грузовику в сутки. Легковых автомобилей и автобусов ограничения не коснутся.

Есть сообщения, что заблокированы еще два КПП.