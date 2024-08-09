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Польские фермеры возобновляют протестные акции
Польские фермеры обвиняют правительство в нарушении договоренностей и намерены возобновить протесты. Об этом заявил руководитель крестьянского профсоюза.
Он отметил, что закупочные цены не покрывают затрат фермеров на выращивание хлеба, при этом украинское зерно продолжает поступать на польский рынок. Вдобавок из-за погоды в стране недород. От польского правительства аграрии просят помощи и защиты, но их не слышат.
Фермеры пока определяются с форматом протеста. Скорее всего, остановятся на весенних, когда блокировали основные магистрали, а также КПП на границе с Украиной.
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