Польские фермеры забаррикадировались в здании министерства сельского хозяйства

12 польских фермеров забаррикадировались в здании минсельхоза и требуют встречи с премьер-министром Дональдом Туском. По сообщениям местных СМИ, активисты намерены держать блокаду в течение 48 часов и ожидают, что к протесту присоединятся больше людей.