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Польские фермеры забаррикадировались в здании министерства сельского хозяйства

12 польских фермеров забаррикадировались в здании минсельхоза и требуют встречи с премьер-министром Дональдом Туском. По сообщениям местных СМИ, активисты намерены держать блокаду в течение 48 часов и ожидают, что к протесту присоединятся больше людей.

Фермеры взбунтовались из-за отказа польских властей ввести запрет на транзит ряда категорий украинской сельхозпродукции. В аграрном секторе, по их словам, огромные проблемы, и правительство абсолютно ничего не делает для их решения.

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