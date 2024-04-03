3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Польские фермеры забаррикадировались в здании министерства сельского хозяйства
12 польских фермеров забаррикадировались в здании минсельхоза и требуют встречи с премьер-министром Дональдом Туском. По сообщениям местных СМИ, активисты намерены держать блокаду в течение 48 часов и ожидают, что к протесту присоединятся больше людей.
Фермеры взбунтовались из-за отказа польских властей ввести запрет на транзит ряда категорий украинской сельхозпродукции. В аграрном секторе, по их словам, огромные проблемы, и правительство абсолютно ничего не делает для их решения.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все