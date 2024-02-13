Польские фермеры заблокировали 5 пунктов пропуска на границе с Украиной

Польские фермеры продолжают бунт. Они заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях более тысячи грузовиков. За час пропускают лишь около трех машин в оба направления.

Протестующие, напомним, требуют ограничить импорт украинской сельхозпродукции и отказаться от европейского зеленого курса. При этом, по данным местных СМИ, большинство граждан Польши (свыше 77 %) поддерживают аграриев.