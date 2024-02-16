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Польские фермеры заблокировали последний КПП на границе с Украиной

Последний КПП на границе с Украиной заблокировали польские фермеры. Об этом сообщает местное телевидение. В очередях из-за блокады стоят более 1700 грузовиков.

Аграрии по-прежнему требуют ограничить импорт украинской сельхозпродукции и отказаться от европейского зеленого курса. Но в Варшаве и Брюсселе жалобы фермеров профессионально игнорируют.

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